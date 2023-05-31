МВД объявило в розыск двух экс-министров обороны Украины и бывшего главу Генштаба
Министерство внутренних дел России внесло в базу разыскиваемых лиц двух бывших министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также экс-начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктора Муженко. При этом в базе не конкретизируется статья Уголовного кодекса, которая им вменяется.
Все трое значились в списке из боле 20 военнослужащих ВСУ, которым ранее Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения, передаёт RT.
Затем СК сообщил об обвинении Полторака в обстрелах населенных пунктов Донбасса, в результате которых погибали и получали ранения местные жители.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», МВД РФ также объявило в розыск трех генералов ВСУ по обвинению в гибели более 500 жителей Донбасса.
Днём ранее МВД также внесло в базу розыска командующего украинскими сухопутными войсками Сырского и главкома ВСУ Залужного.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru