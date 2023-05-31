МВД объявило в розыск двух экс-министров обороны Украины и бывшего главу Генштаба

Министерство внутренних дел России внесло в базу разыскиваемых лиц двух бывших министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также экс-начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктора Муженко. При этом в базе не конкретизируется статья Уголовного кодекса, которая им вменяется.

Все трое значились в списке из боле 20 военнослужащих ВСУ, которым ранее Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения, передаёт RT.