МВД ЛНР: союзные силы вошли на окраины Соледара
Союзные силы России и ЛНР вышли к окраинам Соледара в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы МВД республики Виталия Киселева.
По его словам, в рамках военной спецоперации продолжается освобождение населенных пунктов «от нацистской хунты», которые были под оккупацией.
Отмечается, что идущие следом артиллерийские подразделения завладели складом с боеприпасами. Речь идёт о 6 тыс. штук калибра 122 миллиметра.
Ранее в районе Соледара было уничтожено более 30% украинских военнослужащих. Выведена из строя большая часть артиллерийских орудий противника.
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