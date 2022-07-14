МВД ЛНР: союзные силы вошли на окраины Соледара

По его словам, в рамках военной спецоперации продолжается освобождение населенных пунктов «от нацистской хунты», которые были под оккупацией.

Отмечается, что идущие следом артиллерийские подразделения завладели складом с боеприпасами. Речь идёт о 6 тыс. штук калибра 122 миллиметра.

Ранее в районе Соледара было уничтожено более 30% украинских военнослужащих. Выведена из строя большая часть артиллерийских орудий противника.

