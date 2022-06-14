Украина попросила о коридоре для выхода гражданских с «Азота» в Лисичанск
Глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевские власти запросили «организацию гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц, находящихся на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, на подконтрольную Киеву территорию в город Лисичанск, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По его словам, безопасная эвакуация в данном направлении не представляется возможной, так как военнослужащие ВСУ взорвали последний мост через реку Северский Донец, что было сделано «с целью недопущения отступления подразделений территориальной обороны».
«Осознавая безысходность положения своих вооруженных формирований, расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан, как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения. Таким образом, налицо все признаки повторения «мариупольского сценария», - отметил он.
Мизинцев подчеркнул, что Вооруженные Силы РФ и формирования Луганской народной республики готовы провести эвакуацию мирных граждан, для чего с 8:00 до 20:00 мск 15 июня 2022 года будет открыт гуманитарный коридор в город Сватово ЛНР.
Он добавил, что находящимся на комбинате «Азот» боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам предлагается сложить оружие и выпустить удерживаемых ими мирных граждан.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что мирные жители начали покидать северодонецкий завод «Азот» через проходную, которую не контролируют украинские боевики, сообщает RT.
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