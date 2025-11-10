Мужчина, раненый при атаке дрона в Белгородской области, скончался в больнице

Житель Белгородской области, получивший тяжелые ранения в результате удара украинского дрона по грузовому автомобилю в селе Белянка Шебекинского округа, умер в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавший был доставлен в реанимацию Шебекинской центральной районной больницы с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями груди, рук и ног. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

