Москва ответила Украине гифкой из мультфильма на слова о «краже» Королева
Москва ответила Киеву на обвинения в «краже» знаменитого советского конструктора Сергея Королева. В аккаунте правительства России в Twitter появился пост, в котором Киеву напомнили об общем прошлом двух стран, частью которого был ученый Сергей Королев.
Проиллюстрировано сообщение анимированной гифкой из мультфильма киностудии «Союзмультфильм», снятого по мотивам украинской народной сказки.
«Эта гифка взята из московского мультфильма 1982 года «Жил был пес...», - напомнили в сообщении.
Ранее в официальном Twitter-аккаунте Украины в ответ на пост «Роскосмоса», посвященный 114 дню рождения Сергея Королева, было заявлено, что конструктор родился и вырос на Украине, передает РЕН ТВ.
«Внимание, воровство!», - написали в украинском аккаунте.
Накануне глава компании SpaceX Илон Маск на русском языке оценил вклад советского конструктора Сергея Королева в мировую космонавтику. «Он был великолепен», - прокомментировал он в Твиттере публикацию «Роскосмоса» по случаю 114-ти лет со дня рождения великого ученого.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+22 934 / сут.
Умерли
62 804+531 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 755 / сут.
- Вирусолог сообщил о зимнем плато по коронавирусу
- Мишустин освободил от должности замминистра транспорта РФ
- Москва ответила Украине гифкой из мультфильма на слова о «краже» Королева
- СМИ: Госдеп США пригрозил санкциями Европе из-за «Северного потока-2»
- В ЦБ РФ разъяснили новые правила контроля наличных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru