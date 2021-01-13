Москва ответила Украине гифкой из мультфильма на слова о «краже» Королева

«Эта гифка взята из московского мультфильма 1982 года «Жил был пес...», - напомнили в сообщении.

Ранее в официальном Twitter-аккаунте Украины в ответ на пост «Роскосмоса», посвященный 114 дню рождения Сергея Королева, было заявлено, что конструктор родился и вырос на Украине, передает РЕН ТВ.

«Внимание, воровство!», - написали в украинском аккаунте.

Накануне глава компании SpaceX Илон Маск на русском языке оценил вклад советского конструктора Сергея Королева в мировую космонавтику. «Он был великолепен», - прокомментировал он в Твиттере публикацию «Роскосмоса» по случаю 114-ти лет со дня рождения великого ученого.







