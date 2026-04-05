Касперская извинилась перед РКН, что связала сбой у банков с блокировкой VPN
Массовый сбой в работе российских банков и Системы быстрых платежей не был вызван действиями Роскомнадзора (РКН), заявила в Telegram сооснователь «Лаборатории Касперского» и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
Это произошло после разговора с руководством РКН. Там ей заявили, что «сбой не был вызван именно действиями РКН». Возможная причина – якобы сбой у «Сбера», а работа других финансовых учреждений была нарушена, поскольку «Сбербанк» является системообразующим и на его инфраструктуру «сильно завязаны другие банки».
Касперская извинилась за свой предыдущий пост, в котором связала сбои с тем, что власти пытаются блокировать работу VPN. По ее словам, попытки заблокировать VPN рискуют парализовать работу большого количества сервисов. Отмечается, что не существует технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета. Касперская призвала «снимать по максимуму наличку».
Ранее клиенты «Сбера» пожаловались на трудности при оплате картой и QR-кодом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
