«Великолепен». Маск оценил Королева

«Он был великолепен». В таких выражениях глава компании SpaceX Илон Маск на русском языке оценил вклад советского конструктора Сергея Королева в мировую космонавтику. Маск прокомментировал в Твиттере публикацию «Роскосмоса» по случаю 114-ти лет со дня рождения великого ученого.

Свою компанию SpaceX Маск основал в 2002 году, то есть меньше 20 лет назад. За это время SpaceX удалось создать целую серию космических кораблей и ракет-носителей в том числе с возвратными ступенями. Уже в 2010 году был выведен на орбиту и успешно вернулся на Землю корабль Dragon. Еще через два года аппарат производства SpaceX стал первым частным космическим кораблем, пристыковавшимся к МКС.

В мае прошлого года корабль Crew Dragon был выведен на орбиту с двумя астронавтами на борту. Результатом работы над серией ракет Falcon стали первая в истории посадка первой ступени на землю, затем на морскую платформу. А сверхтяжелая Falcon 9 стала самой мощной из ныне существующих ракет-носителей с максимальной полезной нагрузкой в 64 тонны. Сама компания заключила контракт с НАСА на доставку астронавтов и грузов на МКС.

В России за это время удалось произвести три успешных пуска ракет семейства «Ангара», которое должно заменить ракеты-носители «Протон». К созданию «Ангары» приступили еще в конце прошлого века. Третий запуск состоялся в середине минувшего декабря и вызвал восторженный твит главы «Роскосмоса». «Она летает!» - написал тогда Дмитрий Рогозин. «Ангара», кстати, в производстве втрое дороже «Протона», которого должна заменить. Стоимость производства «Ангары-А5», согласно финансовому отчету Центра Хруничева за 2019 год, составляет семь миллиардов рублей.

При этом до сих пор основной «рабочей лошадкой» остается «Союз-2». Как следует из графика на сайте госкорпорации «Роскосмос», из 17 запусков, произведенных в 2020 году, по одному пришлись на «Протон-М» и уже упомянутый старт «Ангары». Остальные 15 выполнены с использованием ракеты «Союз-2» - продолжательницы семейства Р-7, которое создавалось еще при участии Королева.

Заслуги Сергея Павловича Королева как основоположника практической космонавтики будут вспоминать и через 100 лет. Вот интересно, чей из ныне живущих вклад в освоение космоса будут вспоминать наряду с Королевым?

