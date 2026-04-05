Отец Илона Маска назвал Вашингтон «гетто» в сравнении с Москвой
Отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск, сравнил Москву и Вашингтон, сообщает РИА Новости.
По его словам, столица США за последние годы пришла в упадок и превратилась в «гетто», тогда как ранее была очень красивым городом. На фоне Москвы Вашингтон в настоящее время выглядит «дешево» и неухоженно.
Мужчина указал, что проблема заключается не с самим городом, а с качеством управления. На этом фоне Маск обрушился с критикой на демократов. В качестве примера он привел избранного губернатора Вирджинии, которая, по его словам, в первый же день ввела около 50 новых налогов, повысила себе зарплату и увеличила выплаты другим выборным должностным лицам на 20%.
Ранее отец бизнесмена рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
