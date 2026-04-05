На летящем к Луне корабле Orion обледенел туалет
На космическом корабле Orion, который совершает полет вокруг Луны с четырьмя астронавтами США, произошло обледенение единственного туалета, заявил журналистам руководитель миссии Artemis II Джадд Фрилинг.
По его словам, экипаж получил указание использовать складные устройства для мочеиспускания на случай возникновения непредвиденных ситуаций. Кроме того, у одного из членов экипажа сломался личный компьютер. При этом три остальных устройства функционируют нормально.
Отмечается, что участники миссии продолжают поддерживать связь с семьями и психологами.
США перешли от научного исследования Луны к ее экономическому использованию, запуск космического корабля Orion окупится к 2050 году, заявил НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
