Пост Илона Маска о Сергее Королеве возмутил украинцев
Пользователей Twitter на Украине возмутил комментарий миллиардера, основателя компании SpaceX Илона Маска, который высказался о советском конструкторе Сергее Королеве, сообщает РИА Новости.
Маск в ответ на сообщение «Роскосмоса» о праздновании дня рождения конструктора написал: «Он был великолепен». Украинцы начали оставлять к записи гневные посты. Многие отмечают, что Королев был не русским, а украинцем.
При этом ряд пользователей отмечали несостоятельность подобной критики. «Он родился в Российской империи и большую часть своей жизни прожил в СССР», - напомнил @nexalent.
«Если Королев украинец, тогда Илон Маск, который родился в Претории, ЮАР, получается, зулус что ли?», – задался вопросом @CatAndryxa.
Тем временем, свою компанию SpaceX Маск основал в 2002 году, то есть меньше 20 лет назад. За это время SpaceX удалось создать целую серию космических кораблей и ракет-носителей в том числе с возвратными ступенями. Уже в 2010 году был выведен на орбиту и успешно вернулся на Землю корабль Dragon. Еще через два года аппарат производства SpaceX стал первым частным космическим кораблем, пристыковавшимся к МКС.
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