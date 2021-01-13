Пост Илона Маска о Сергее Королеве возмутил украинцев

Пользователей Twitter на Украине возмутил комментарий миллиардера, основателя компании SpaceX Илона Маска, который высказался о советском конструкторе Сергее Королеве, сообщает РИА Новости.

Маск в ответ на сообщение «Роскосмоса» о праздновании дня рождения конструктора написал: «Он был великолепен». Украинцы начали оставлять к записи гневные посты. Многие отмечают, что Королев был не русским, а украинцем.

При этом ряд пользователей отмечали несостоятельность подобной критики. «Он родился в Российской империи и большую часть своей жизни прожил в СССР», - напомнил @nexalent.

«Если Королев украинец, тогда Илон Маск, который родился в Претории, ЮАР, получается, зулус что ли?», – задался вопросом @CatAndryxa.