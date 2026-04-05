Россиян предупредили, что перевод за товары или услуги попадет под внимание налоговой

По его словам, это необходимо, чтобы выявлять нелегальную предпринимательскую деятельность. В настоящее время готовятся проекты законов, которые предполагают автоматизированный обмен данными между банками и ФНС. Кредитные организации будут передавать информацию о переводах, которые выглядят подозрительными. К ним относятся регулярные крупные поступления, особенно если у получателя нет официального дохода.

В настоящее время банки блокируют карты, используемые в коммерческих целях, но новые правила сделают контроль более системным. Эксперт отметил, что безвозмездные переводы между физлицами налогом не облагаются.

Россиянам, регулярно получающим переводы на карту без оформления бизнеса, стоит заранее пересмотреть свою финансовую модель на фоне планов усиления контроля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

