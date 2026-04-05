Семью Усольцевых будут искать с помощью металлоискателей
В поисках пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых будут использовать профессиональные металлоискатели с функцией разделения металлов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Там указали, что также могут быть подключены к операции беспилотники. К поискам привлекаются собаки, однако их наибольшая эффективность наблюдается лишь в первое время поисков. После таяния снежного покрова животные вряд ли учуют следы живых людей.
Один из знакомых семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае около шести месяцев назад, Валентин Дегтерев допустил, что причиной их исчезновения могло стать нападение медведицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов