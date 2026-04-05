Семью Усольцевых будут искать с помощью металлоискателей

В поисках пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых будут использовать профессиональные металлоискатели с функцией разделения металлов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Глава «ЛизаАлерт»: Поиск Усольцевых по телефонам невозможен

Там указали, что также могут быть подключены к операции беспилотники. К поискам привлекаются собаки, однако их наибольшая эффективность наблюдается лишь в первое время поисков. После таяния снежного покрова животные вряд ли учуют следы живых людей.

Один из знакомых семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае около шести месяцев назад, Валентин Дегтерев допустил, что причиной их исчезновения могло стать нападение медведицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
