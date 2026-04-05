Долина может заработать более 21 млн рублей за концерт в Петербурге

Народная артистка России планирует выступление в большом концертом зале «Октябрьский», который вмещает свыше 3,5 тысячи человек. Самый дешевый билет стоит 2,2 тысячи рублей. Максимальная стоимость билета - 12 тысяч рублей.

Более чем за полгода до концерта продано менее половины зала. В случае если исполнительница соберет полное помещение, то выручка от продажи билетов составит 21,3 миллиона рублей - без учета расходов на проведение концерта.

Ранее стало известно, что суд приступит к рассмотрению иска Долиной к аферистам 31 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

