Долина может заработать более 21 млн рублей за концерт в Петербурге

Певица Лариса Долина может заработать более двух десятков миллионов рублей за большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в Санкт-Петербурге, который состоится в ноябре, сообщает РИА Новости.

Долина хочет посетить свои прошлые места жительства

Народная артистка России планирует выступление в большом концертом зале «Октябрьский», который вмещает свыше 3,5 тысячи человек. Самый дешевый билет стоит 2,2 тысячи рублей. Максимальная стоимость билета - 12 тысяч рублей.

Более чем за полгода до концерта продано менее половины зала. В случае если исполнительница соберет полное помещение, то выручка от продажи билетов составит 21,3 миллиона рублей - без учета расходов на проведение концерта.

Ранее стало известно, что суд приступит к рассмотрению иска Долиной к аферистам 31 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
