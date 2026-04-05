США нашли в Иране пропавшего пилота сбитого F-15

Американские военные нашли пропавшего пилота сбитого в Иране F-15, сообщает Al Jazeera.

Иранские военные заявили о перехвате F-15 над южным побережьем страны

Он находится в безопасности и вывезен с территории страны после спасательной операции. В ходе ожесточённых перестрелок местных силовиков и американского спецназа были убиты два члена иранского «Басиджа».

По данным Axios, в настоящее время все силы США выведены с территории Ирана.

До этого спецназ США вступил в перестрелки с силовиками Ирана. Это произошло на юго-западе страны в рамках операции по спасению пилота F-15.

ФОТО: РИА Новости
