США нашли в Иране пропавшего пилота сбитого F-15
5 апреля 202608:01
Американские военные нашли пропавшего пилота сбитого в Иране F-15, сообщает Al Jazeera.
Он находится в безопасности и вывезен с территории страны после спасательной операции. В ходе ожесточённых перестрелок местных силовиков и американского спецназа были убиты два члена иранского «Басиджа».
По данным Axios, в настоящее время все силы США выведены с территории Ирана.
До этого спецназ США вступил в перестрелки с силовиками Ирана. Это произошло на юго-западе страны в рамках операции по спасению пилота F-15.
