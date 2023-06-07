Москалькова: Разрушение Каховской ГЭС привело к огромной катастрофе для региона

Она отметила, что нужно сделать все возможное, чтобы спасти из региона людей. Москалькова подчеркнула, что у нее нет слов, чтобы выразить осуждение такого террористического акта со стороны Киева.

Ранее, 7 июня, гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов заявил в интервью НСН, что Каховское водохранилище продолжит затапливать города три-пять дней, наполняя Днепр токсичными отходами. По его словам, наводнение может привести к значительным разрушениям, сообщает «Радиоточка НСН».

