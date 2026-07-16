СМИ: Российские пассажирские самолеты подорожали почти в 2 раза

При этом их количество не изменилось (100 единиц), но сроки поставки сдвинулись на несколько лет. Стоимость отдельных моделей выросла почти вдвое.

Больше всего подорожала программа закупки 63 пассажирских самолетов — 34 «Суперджетов», 18 МС-21 и 11 Ту-214. Если в 2023 году она оценивалась в 175,4 млрд рублей, то теперь — в 290,7 млрд. При этом поставки, которые должны были завершиться к 2025 году, передвинули до 2029 года.

Наибольшее подорожание произошло у Ту-214. Один самолет теперь оценивается в 6 млрд рублей вместо прежних 3,2 млрд, а вся партия подорожала на 86%. Стоимость МС-21 увеличилась с 3,1–3,3 млрд до 5,3 млрд рублей, а SJ-100 — с 2,3-2,5 млрд до 3,8 млрд рублей за единицу. В первом случае вся партия обойдется в 96,1 млрд вместо прежних 58,3 млрд рублей (+65%), во втором — в 128,6 млрд вместо 81,7 млрд рублей (+57%).

Одновременно правительство сдвинуло график поставок. Первые SJ-100 должны были поступить перевозчикам в конце 2023 года, теперь их передача ожидается не раньше лета 202 года. Поставки МС-21 перенесли на 2027 год, а Ту-214 — до весны 2029 года.

Самолет МС-21 вполне может получить сертификат в 2027 году, если не будет серьезных недоработок в его конструкции, тогда же первые серийные лайнеры могут поступить в авиакомпании. Об этом НСН рассказал главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.

