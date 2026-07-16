СМИ: Российские пассажирские самолеты подорожали почти в 2 раза
Кабмин России увеличил финансирование программы льготного лизинга отечественных авиалайнеров на 126 млрд рублей, сообщает «Авиаторщина».
При этом их количество не изменилось (100 единиц), но сроки поставки сдвинулись на несколько лет. Стоимость отдельных моделей выросла почти вдвое.
Больше всего подорожала программа закупки 63 пассажирских самолетов — 34 «Суперджетов», 18 МС-21 и 11 Ту-214. Если в 2023 году она оценивалась в 175,4 млрд рублей, то теперь — в 290,7 млрд. При этом поставки, которые должны были завершиться к 2025 году, передвинули до 2029 года.
Наибольшее подорожание произошло у Ту-214. Один самолет теперь оценивается в 6 млрд рублей вместо прежних 3,2 млрд, а вся партия подорожала на 86%. Стоимость МС-21 увеличилась с 3,1–3,3 млрд до 5,3 млрд рублей, а SJ-100 — с 2,3-2,5 млрд до 3,8 млрд рублей за единицу. В первом случае вся партия обойдется в 96,1 млрд вместо прежних 58,3 млрд рублей (+65%), во втором — в 128,6 млрд вместо 81,7 млрд рублей (+57%).
Одновременно правительство сдвинуло график поставок. Первые SJ-100 должны были поступить перевозчикам в конце 2023 года, теперь их передача ожидается не раньше лета 202 года. Поставки МС-21 перенесли на 2027 год, а Ту-214 — до весны 2029 года.
Самолет МС-21 вполне может получить сертификат в 2027 году, если не будет серьезных недоработок в его конструкции, тогда же первые серийные лайнеры могут поступить в авиакомпании. Об этом НСН рассказал главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
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