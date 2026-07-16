«Денег у нас немного»: Глава «Ростеха» пожаловался на обвал прибыли

Госкорпорация «Ростех» столкнулась с резким падением прибылей, сообщил на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным руководитель компании Сергей Чемезов.

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По его словам, выручка государственного холдинга в прошлом году увеличилась на 25%, в том числе благодаря гособоронзаказу, однако чистая прибыль сократилась на 42% и составила 76,4 млрд рублей. «То есть своих денег, к сожалению, у нас не так много, для того чтобы запускать какие‑то инвестиционные проекты», — отметил Чемезов.

Ранее Чемезов сообщил президенту Владимиру Путину о переносе сертификации МС-21, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
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