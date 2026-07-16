«Денег у нас немного»: Глава «Ростеха» пожаловался на обвал прибыли

По его словам, выручка государственного холдинга в прошлом году увеличилась на 25%, в том числе благодаря гособоронзаказу, однако чистая прибыль сократилась на 42% и составила 76,4 млрд рублей. «То есть своих денег, к сожалению, у нас не так много, для того чтобы запускать какие‑то инвестиционные проекты», — отметил Чемезов.

Ранее Чемезов сообщил президенту Владимиру Путину о переносе сертификации МС-21, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

