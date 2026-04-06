В Новороссийске после атаки дронов повреждены десятки домов
В результате атаки беспилотников в Новороссийске повреждения получили 73 частных и 19 многоквартирных домов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
По его словам, наибольший ущерб зафиксирован в Восточном районе, где пострадали 72 частных дома и 5 многоквартирных. В Южном районе повреждены весь многоквартирных домов и один частный, а в Центральном районе — семь квартир в разных многоквартирных домах.
Кравченко уточнил, что в течение дня сотрудники районных администраций проводили поквартирные обходы. Всего было осмотрено 54 жилых помещения.
Как отмечается, атака произошла ночью 6 апреля и была направлена на объекты Каспийского трубопроводного консорциума. В результате повреждения получили и жилые дома. Пострадали 10 человек, включая двоих детей. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
