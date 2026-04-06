Репутацию США предложили оценивать по итогам конфликта

Итоги конфликта на Ближнем Востоке нельзя сводить к отдельным ударам, даже если они наносят серьезный ущерб, считает военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. В комментарии «Ленте.ру» он заявил, что возможные репутационные потери США следует рассматривать в контексте всей кампании, а не как результат отдельных действий Ирана.

По его словам, американская армия по-прежнему остается одной из сильнейших благодаря значительным финансовым ресурсам и высокому уровню технического оснащения. Поэтому отдельные эпизоды, включая удары по технике, не определяют общий исход противостояния.