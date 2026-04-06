Репутацию США предложили оценивать по итогам конфликта
Итоги конфликта на Ближнем Востоке нельзя сводить к отдельным ударам, даже если они наносят серьезный ущерб, считает военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. В комментарии «Ленте.ру» он заявил, что возможные репутационные потери США следует рассматривать в контексте всей кампании, а не как результат отдельных действий Ирана.
По его словам, американская армия по-прежнему остается одной из сильнейших благодаря значительным финансовым ресурсам и высокому уровню технического оснащения. Поэтому отдельные эпизоды, включая удары по технике, не определяют общий исход противостояния.
Кошкин отметил, что ключевое значение в современных конфликтах имеет способность государства продолжать боевые действия: поддерживать экономику, адаптировать ее под военные задачи и обеспечивать регулярное пополнение армии. Именно эти факторы, по его мнению, выходят на первый план.
Эксперт также обратил внимание на выявленные в ходе конфликта проблемы в действиях Вашингтона. Он уточнил, что основные претензии связаны скорее с политическим руководством, которое, как он считает, недооценило возможности Ирана и особенности ведения боевых действий. При этом к самим военным, по его оценке, пока предъявляется значительно меньше критики. В итоге Кошкин подчеркнул, что оценка репутационных последствий для США требует комплексного подхода и не может основываться на отдельных ударах, передает «Радиоточка НСН».
