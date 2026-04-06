Иран предложил Трампу перенести дедлайн с «обрушением ада»
Посольство Ирана в Зимбабве с иронией прокомментировало срок ультиматума, озвученный президентом США Дональдом Трампом, предложив изменить указанное время. Соответствующее сообщение дипмиссия опубликовала в соцсети X.
«8 P.M. — не очень подходящее время. Не могли бы вы передвинуть его на период между 1 и 2 P.M., или, если возможно, 1 и 2 A.M. Благодарим за внимание к этому важному вопросу», — сказано в сообщении.
Ранее Трамп заявил, что Тегерану отведено время до 20:00 по вашингтонскому времени (03:00 следующего дня по московскому времени), предупредив, что в противном случае последствия будут крайне жесткими.
В ответ иранская дипмиссия отметила, что указанное время «не очень подходит», и в шутливой форме предложила перенести его на промежуток между 13:00 и 14:00 или, в качестве альтернативы, между 01:00 и 02:00 по вашингтонскому времени. В пересчете на московское время это соответствует 21:00-22:00 и 08:00-09:00, передает «Радиоточка НСН».
- Иран предложил Трампу перенести дедлайн с «обрушением ада»
