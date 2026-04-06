Белую зарплату назвали главным условием высокой пенсии

Самый надежный способ обеспечить себе более высокую пенсию — официально работать по трудовому договору и получать белую зарплату, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она также посоветовала формировать дополнительную финансовую подушку через систему добровольных пенсионных накоплений.

По словам депутата, именно официальная занятость и прозрачные отчисления остаются ключевым условием для будущих пенсионных выплат. Она подчеркнула, что этот фактор имеет первостепенное значение.

Депутат Нилов рассказал, кто может получать две пенсии

Бессараб добавила, что государство, по ее словам, оказывает поддержку и в самой пенсионной системе: для граждан с невысокими зарплатами предусмотрены более крупные выплаты, тогда как при более высоких доходах объем такой поддержки снижается.

Как отметила парламентарий, тем, кто хочет повысить уровень финансовой защищенности после выхода на пенсию, стоит по возможности заранее создавать дополнительные накопления, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Таисия Воронцова
