Силы ПВО сбили 14 беспилотников над тремя регионами России

Российские средства противовоздушной обороны в понедельник с 14:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. По данным министерства, наибольшее число аппаратов было сбито над Белгородской областью — 7. Еще 6 беспилотников уничтожили над Воронежской областью, один — над Курской.