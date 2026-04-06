Силы ПВО сбили 14 беспилотников над тремя регионами России
Российские средства противовоздушной обороны в понедельник с 14:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. По данным министерства, наибольшее число аппаратов было сбито над Белгородской областью — 7. Еще 6 беспилотников уничтожили над Воронежской областью, один — над Курской.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Онковакцину по ОМС смогут получить пациенты по показаниям
- В Новороссийске после атаки дронов повреждены десятки домов
- Трамп пригрозил уничтожить Иран «за одну ночь»
- Силы ПВО сбили 14 беспилотников над тремя регионами России
- Иран предложил Трампу перенести дедлайн с «обрушением ада»
- ФСИН опровергла данные о попытке суицида фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
- Милонов назвал риски недвижимости за рубежом для депутатов
- Дроны «Герань» усилили точность и мощность ударов
- В Госдуме призвали украинцев задуматься после заявления о 10 годах войны
- СМИ: Британия опасается ударов Ирана по базам и посольствам