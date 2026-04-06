Трамп пригрозил уничтожить Иран «за одну ночь»
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные якобы способны уничтожить Иран за одну ночь, и это, по его словам, может произойти уже во вторник. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.
Ранее Трамп пригрозил ударами по гражданской инфраструктуре Ирана и потребовал открыть судоходство через Ормузский пролив. В противном случае, как он заявил, страну ждут тяжелые последствия. В Тегеране в ответ подчеркнули, что готовы дать жесткий ответ на такие действия.
При этом американский лидер не исключил, что стороны все же могут договориться. Он заявил, что переговоры между США и Ираном продолжаются и назвал их «глубокими». По его словам, соглашение может быть достигнуто уже 6 апреля.
Обострение конфликта продолжается с конца февраля. США и Израиль наносят удары по объектам в Иране, а Тегеран отвечает атаками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке. На этом фоне почти полностью остановилось судоходство через Ормузский пролив — важнейший маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа, передает «Радиоточка НСН».
