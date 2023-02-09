Моравецкий: Польша не будет первой передавать Киеву истребители
Польша готова передать Украине истребители, но не будет делать это первой, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.
Он отметил, что страна будет действовать только в рамках НАТО, а также подчеркнул, что готов передать Киеву истребители только после стран, которые имеют больше самолетов.
Моравецкий добавил, что на первом месте остается безопасность самой Польши.
8 февраля украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Лондон, в ходе выступления в британском парламенте украинский лидер попросил у Великобритании боевые самолеты, а также передал британской стороне подарок от украинских летчиков - летный шлем с надписью «у нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».
Один из членов кабинета министров Великобритании резко отреагировал на просьбу президента Зеленского словами «у нас нет гребаных самолетов», сообщает газета inews.
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