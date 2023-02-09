Моравецкий: Польша не будет первой передавать Киеву истребители

Польша готова передать Украине истребители, но не будет делать это первой, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

Он отметил, что страна будет действовать только в рамках НАТО, а также подчеркнул, что готов передать Киеву истребители только после стран, которые имеют больше самолетов.

Моравецкий добавил, что на первом месте остается безопасность самой Польши.