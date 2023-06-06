Монахов обязали покинуть Киево-Печерскую лавру в течение трех дней

Ведомство подтвердило передачу объектов монастыря в пользование заповеднику «Киево-Печерская лавра».

«После того, как заповедник направил требование УПЦ МП о безотлагательном увольнении, прекращении пользования и возвращении заповеднику его имущества, последняя должна в течение трех рабочих дней со дня их получения это сделать», — написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

По словам министра, в случае отказа УПЦ ожидает суд.

В марте советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал «физически зачистить» каноническую УПЦ, а вместе с ней «все пророссийское», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

