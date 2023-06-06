Монахов обязали покинуть Киево-Печерскую лавру в течение трех дней
Комиссия Минкультуры Украины по приемке-передаче имущества завершила работу в Киево-Печерской лавре, монахов канонической Украинской православной церкви обязали оставить обитель в течение трех дней. Об этом заявил министр культуры страны Александр Ткаченко.
Ведомство подтвердило передачу объектов монастыря в пользование заповеднику «Киево-Печерская лавра».
«После того, как заповедник направил требование УПЦ МП о безотлагательном увольнении, прекращении пользования и возвращении заповеднику его имущества, последняя должна в течение трех рабочих дней со дня их получения это сделать», — написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
По словам министра, в случае отказа УПЦ ожидает суд.
В марте советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал «физически зачистить» каноническую УПЦ, а вместе с ней «все пророссийское», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru