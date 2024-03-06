МО сообщило о поражении ангара с безэкипажными катерами в Одессе
Вооруженные силы России во вторник, 5 марта, нанесли удар по ангару с безэкипажными катерами в Одессе, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.
По данным ведомства, удар нанесен в 11:40 мск. Применялось высокоточное оружие.
Целью удара был ангар в портовом районе Одессы. Там готовили к применению безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметило Минобороны.
«Цель удара достигнута. Объект поражен», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее украинские СМИ сообщали о приезде в Одессу президента Украины Владимира Зеленского. В Сети появились видео, на котором заметен кортеж, состоящий из нескольких микроавтобусов и лимузинов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru