МО сообщило о поражении ангара с безэкипажными катерами в Одессе

Вооруженные силы России во вторник, 5 марта, нанесли удар по ангару с безэкипажными катерами в Одессе, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.

Зеленский выжил после атаки президентского кортежа в Одессе

По данным ведомства, удар нанесен в 11:40 мск. Применялось высокоточное оружие.

Целью удара был ангар в портовом районе Одессы. Там готовили к применению безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметило Минобороны.

«Цель удара достигнута. Объект поражен», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее украинские СМИ сообщали о приезде в Одессу президента Украины Владимира Зеленского. В Сети появились видео, на котором заметен кортеж, состоящий из нескольких микроавтобусов и лимузинов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:ОдессаУкраинаМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры