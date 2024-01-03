МО: с подконтрольной Киеву территории вернулись 248 российских военных

В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 248 российских военнослужащих, сообщило в своем Telegram-канале Министерство обороны России.

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В ведомстве отметили, что возвращение военнослужащих стало возможным при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Освобожденным оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Военнослужащих доставят в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на границе региона сдались в плен шесть украинских пограничников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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