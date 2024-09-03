Минобороны РФ отчиталось об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии сумели отбить пять попыток атак Вооруженных сил Украины на курском направлении. Последние данные обнародовало министерство обороны РФ.

Атаки ВСУ были отражены возле населенных пунктов Борки, Марьевка, Камышовка и Черкасское Поречное. Кроме того, наступление ВСУ сорвано в направлении Комаровки, Коренево и Ольговки.

Авиация, артиллерия и пехота Вооруженных сил РФ нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ. Также нанесены удары по дисклоации украинских войск в сопредельной Сумской области.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на оборонное ведомство РФ, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 400 бойцов убитыми и ранеными, а также, в частности, 12 боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, одну пусковую установку реактивной системы залпового огня, станцию радиоэлектронной борьбы.

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ФОТО: РИА Новости
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