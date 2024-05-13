МО РФ впервые заявило о поражении итальянской гаубицы на Южном направлении
Российские военные впервые уничтожили гаубицу «Melara Мod» 56 итальянского производства на Южном направлении зоны проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение технике и живой силе двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Антоновка, Клещеевка и Григоровка (ДНР). Согласно данным, за сутки были отражены три контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка и Спорное (ДНР).
Указывается, что потери украинских военных составили до 540 военнослужащих, два танка, в том числе «Leopard-2А1», 11 автомобилей, две боевые бронированные машины и 105-мм гаубица «Melara Мod» 56 итальянского производства.
Ранее, 12 мая, Минобороны РФ подтвердило, что российская группировка войск «Север» за сутки взяла под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области. Под контроль РФ перешли населенные пункты Красное, Гатище, Мороховец и Олейниково, передает «Радиоточка НСН».
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