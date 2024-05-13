Отмечается, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение технике и живой силе двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Антоновка, Клещеевка и Григоровка (ДНР). Согласно данным, за сутки были отражены три контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка и Спорное (ДНР).

Указывается, что потери украинских военных составили до 540 военнослужащих, два танка, в том числе «Leopard-2А1», 11 автомобилей, две боевые бронированные машины и 105-мм гаубица «Melara Мod» 56 итальянского производства.

Ранее, 12 мая, Минобороны РФ подтвердило, что российская группировка войск «Север» за сутки взяла под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области. Под контроль РФ перешли населенные пункты Красное, Гатище, Мороховец и Олейниково, передает «Радиоточка НСН».

