МО РФ: Украинская сторона потеряла за сутки около 1480 военнослужащих
9 января 202512:19
Потери украинских войск за сутки составили около 1480 человек, следует из сводки Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, ВСУ с начала спецоперации потеряли свыше 30 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.
Кроме того, ВС РФ поразили скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах.
В Минобороны РФ также заявили, что российские средства ПВО сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru