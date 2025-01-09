МО РФ: Украинская сторона потеряла за сутки около 1480 военнослужащих

Потери украинских войск за сутки составили около 1480 человек, следует из сводки Минобороны России.

ПВО РФ отразили атаку украинских дронов в двух областях России

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ с начала спецоперации потеряли свыше 30 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, ВС РФ поразили скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах.

В Минобороны РФ также заявили, что российские средства ПВО сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS, отмечает RT.

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ФОТО: ТАСС
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