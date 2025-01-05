ПВО РФ отразили атаку украинских дронов в двух областях России
Украинские силы попытались атаковать беспилотниками Белгородскую и Курскую области России. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.
Здесь уточнили, что попытка атаки предпринималась украинской стороной в период с 18.00 до 21.00 мск. Дежурные средства ПВО РФ сбили 11 БПЛА ВСУ. Девять из них уничтожили в Белгородской области. Еще два нейтрализовали в Курской.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 5 января несколько раз сообщал об атаках украинских беспилотников на подведомственный ему регион. Один из дронов ВСУ при детонации ранил 17-летнюю девушку. При атаке другого беспилотника пострадал маленький ребенок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru