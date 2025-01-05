ПВО РФ отразили атаку украинских дронов в двух областях России

Украинские силы попытались атаковать беспилотниками Белгородскую и Курскую области России. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Здесь уточнили, что попытка атаки предпринималась украинской стороной в период с 18.00 до 21.00 мск. Дежурные средства ПВО РФ сбили 11 БПЛА ВСУ. Девять из них уничтожили в Белгородской области. Еще два нейтрализовали в Курской.

Украинский дрон ранил 17-летнюю девушку в Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 5 января несколько раз сообщал об атаках украинских беспилотников на подведомственный ему регион. Один из дронов ВСУ при детонации ранил 17-летнюю девушку. При атаке другого беспилотника пострадал маленький ребенок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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