Минобороны России: ВС РФ отразили пять атак ВСУ на донецком направлении

Российские силы отразили пять украинских атак на донецком направлении, потери противника составили около 175 человек, сообщило Минобороны России.

Минобороны: над Орловской областью сбит беспилотник ВСУ

Кроме того, на запорожском направлении военнослужащие РФ отразили три атаки ВСУ. Были уничтожены порядка 35 бойцов ВСУ. На краснолиманском направлении потери украинской стороны составили около 70 украинских военных убитыми и ранеными.

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении четырех диверсионно-разведывательных групп на херсонском направлении, отмечает RT.

Украинские военные и иностранные наемники уже боятся «соваться» на запорожское направление из-за колоссальных потерь и нулевых результатов, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «Радиоточке НСН». Он отметил, что количество потерь ВСУ исчисляется тысячами. По его словам, основные боевые действия сейчас развернулись на ореховском направлении, атаки ВСУ продолжаются в районе Времевского выступа. Рогов подчеркнул, что российские силы не только держат позиции, но и идут в контратаки.

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ФОТО: РИА Новости
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