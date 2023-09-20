Кроме того, на запорожском направлении военнослужащие РФ отразили три атаки ВСУ. Были уничтожены порядка 35 бойцов ВСУ. На краснолиманском направлении потери украинской стороны составили около 70 украинских военных убитыми и ранеными.

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении четырех диверсионно-разведывательных групп на херсонском направлении, отмечает RT.

Украинские военные и иностранные наемники уже боятся «соваться» на запорожское направление из-за колоссальных потерь и нулевых результатов, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «Радиоточке НСН». Он отметил, что количество потерь ВСУ исчисляется тысячами. По его словам, основные боевые действия сейчас развернулись на ореховском направлении, атаки ВСУ продолжаются в районе Времевского выступа. Рогов подчеркнул, что российские силы не только держат позиции, но и идут в контратаки.

