Минобороны сообщило о перехвате 12 снарядов HIMARS и ракеты Storm Shadow
Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Также силам ПВО удалось перехватить одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow.
«Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Дроны были ликвидированы в районах сел Верхнекаменка и Залиман в Луганской народной республике, населенных пунктов Покровское и Старомайорское в Донецкой народной республике.
Ранее Минобороны подтвердило уничтожение последнего боевого корабля ВМС Украины «Юрий Олефиренко», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru