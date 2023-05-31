Минобороны сообщило о перехвате 12 снарядов HIMARS и ракеты Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Минобороны сообщили о перехвате трех ракет Storm Shadow

Также силам ПВО удалось перехватить одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow.

«Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Дроны были ликвидированы в районах сел Верхнекаменка и Залиман в Луганской народной республике, населенных пунктов Покровское и Старомайорское в Донецкой народной республике.

Ранее Минобороны подтвердило уничтожение последнего боевого корабля ВМС Украины «Юрий Олефиренко», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:БеспилотникиРакетаСпецоперацияМинобороны РФ

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