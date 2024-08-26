МО РФ раскрыло подробности о массированном ударе по объектам на Украине
В Минобороны России заявили, что российские военные нанесли массированный удар по электроподстанциям в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.
По заявлению российского оборонного ведомства, все цели были поражены. В результате массированного удара на территории Украины отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.
В Минобороны России также отчитались о нанесении удара по газокомпрессорным станциям, которые обеспечивают функционирование газотранспортной системы Украины, в Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской областях.
Кроме того, из сводки МО РФ следует, что ВС РФ нанесли удары по местам хранения авиационных средств поражения, переданных Украине Западом, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.
Ранее стало известно, что российские средства ПВО уничтожили два беспилотника над Курской областью и акваторией Черного моря, напоминает RT.
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