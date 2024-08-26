МО РФ раскрыло подробности о массированном ударе по объектам на Украине

По заявлению российского оборонного ведомства, все цели были поражены. В результате массированного удара на территории Украины отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.

В Минобороны России также отчитались о нанесении удара по газокомпрессорным станциям, которые обеспечивают функционирование газотранспортной системы Украины, в Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской областях.

Кроме того, из сводки МО РФ следует, что ВС РФ нанесли удары по местам хранения авиационных средств поражения, переданных Украине Западом, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО уничтожили два беспилотника над Курской областью и акваторией Черного моря, напоминает RT.

