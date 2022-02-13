Мирошник опасается возможной провокации в Донбассе после отзыва представителей Запада из СММ ОБСЕ

​​«Отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ — это сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации с Украины, и военная опасность здесь ни при чём. Это подготовка какой-то масштабной провокации», — считает Мирошник.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом планирует отозвать американских наблюдателей из миссии ОБСЕ.

По словам главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина, представители США в СММ ОБСЕ уже приготовились к отъезду, но еще не выехали с территории Украины.

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил , что «тупиковый» диалог между Россией и НАТО может плохо кончиться и привести ко вводу российских войск в Донбасс.

«Проблема в том, что, насколько можно судить по переговорам, стороны уперлись в тупик. Лавров характеризует свой диалог, как разговор глухого со стеной, сейчас переговоры «по Минску» кончились ничем.. Сейчас ситуация такая, что та сторона уверена, что у нее все карты в руке, у нас, очевидно, с этим согласиться не могут. Я не думаю, что вероятность этого очень высока, но, боюсь, что такими темпами стороны могут встать на рельсы, которые несут оба поезда навстречу друг другу, и может произойти что-то совсем скверное типа войны… например, Россия не совершает "штурма Украины", но официально под своими знаменами входит в Донбасс. Это я могу представить, что официально входят войска, берут под защиту население и повстанческие республики, и создают «зону отчуждения», из которой выгоняют украинские войска, возможно, с фатальными последствиями для тех, кто не успеет убежать. Но это вилами по воде писано, и лишь один из вариантов развития событий. Может быть, просто будут продолжать переговоры годами», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».

