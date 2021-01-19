Минздрав Украины сообщил, что не будет закупать российские ПЦР-тесты

Украина на уровне государства не закупала русские ПЦР-тесты для диагностики COVID-19 и не собирается этого делать в будущем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу украинского Минздрава Максима Степанова.

Он отметил, что объем используемых на территории Украины ПЦР-тестов в соотношении с тестами из других стран составляет менее 0,6%. Министр добавил, что ранее Украина закупила тесты из КНР, США, Южной Кореи, Польши, Германии, Великобритании, Франции, Канады, Чехии, Турции и Сингапура.