Минздрав Украины сообщил, что не будет закупать российские ПЦР-тесты
Украина на уровне государства не закупала русские ПЦР-тесты для диагностики COVID-19 и не собирается этого делать в будущем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу украинского Минздрава Максима Степанова.
Он отметил, что объем используемых на территории Украины ПЦР-тестов в соотношении с тестами из других стран составляет менее 0,6%. Министр добавил, что ранее Украина закупила тесты из КНР, США, Южной Кореи, Польши, Германии, Великобритании, Франции, Канады, Чехии, Турции и Сингапура.
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С момента начала пандемии на территории Украины провели 5,9 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус. Общее число зарегистрированных случаев составило 1 167 655, из них 21 046 пациентов с COVID-19 скончались.
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