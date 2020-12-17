Вице-мэр Москвы Ефимов предложил заменить изоляцию трудовых мигрантов сдачей ПЦР-теста по прибытии в РФ

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов предложил заменить для трудовых мигрантов 14-дневную обязательную изоляцию на сдачу ПЦР-теста в течении трех дней после прибытия в Россию, передает АГН «Москва».



«Правительство Москвы поддерживает, разрабатываемые на федеральном уровне меры по упрощению условий въезда трудовых мигрантов для работы в строительной отрасли. В соответствии с действующими правилами, наряду со страновыми ограничениями на въезд, трудовые мигранты, прибывающие в страну, обязаны иметь при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат по итогам ПЦР-тестирования на COVID-19, проведенного не ранее чем за три дня до прибытия, а также провести в изоляции 14 дней после прибытия. Последнее условие является явно избыточным, так как не позволяет мигранту сразу после прибытия оформить разрешительные документы на работу, а работодателю - своевременно привлечь его к трудовой деятельности», - сказал Ефимов.

