«Мины и болота»: Стрелков оценил шансы на успешный удар по Украине из Белоруссии

«Откуда будет попытка нанесения главного удара, я не знаю. Что касается Белоруссии, откуда, как считают, может быть нанесен удар по образцу февраля 2022 года, это тоже возможно. Однако, если будет нанесен недостаточно сильный удар, как и тогда, он завязнет в обороне врага гораздо быстрее, чем это произошло год назад. Противник хорошо подготовился к боевым действиям, он построил минные поля, стянул войска, он ждет этого удара и с высокой вероятностью отразит его. Местность в районе наступления с территории Белоруссии лесисто-болотистая, с ограниченным количеством дорог и большим количеством естественных препятствий, которые позволяют небольшими силами в течение длительного времени удерживать основные направления при отсутствии господства с воздуха. Я не ожидаю успеха от возможного наступления с территории Белоруссии», - сказал Стрелков.

По его данным, Украина активно укрепляется не только на белорусском, но и на других направлениях.

Ранее Стрелков заявил НСН, что для успешного сокрушительного наступления России нужно еще 300-400 тысяч солдат.

