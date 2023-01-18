«Мины и болота»: Стрелков оценил шансы на успешный удар по Украине из Белоруссии
Россия может попытаться нанести удар из Белоруссии по образцу февраля 2022 года, однако Украина отразит его малыми силами, сказал в эфире НСН Игорь Стрелков.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков объяснил в интервью НСН, в чем проблемы возможного наступления России с территории Белоруссии в рамках спецоперации.
По данным СМИ, Россия может начать крупномасштабное наступление в феврале, к годовщине начала спецоперации.
«Откуда будет попытка нанесения главного удара, я не знаю. Что касается Белоруссии, откуда, как считают, может быть нанесен удар по образцу февраля 2022 года, это тоже возможно. Однако, если будет нанесен недостаточно сильный удар, как и тогда, он завязнет в обороне врага гораздо быстрее, чем это произошло год назад. Противник хорошо подготовился к боевым действиям, он построил минные поля, стянул войска, он ждет этого удара и с высокой вероятностью отразит его. Местность в районе наступления с территории Белоруссии лесисто-болотистая, с ограниченным количеством дорог и большим количеством естественных препятствий, которые позволяют небольшими силами в течение длительного времени удерживать основные направления при отсутствии господства с воздуха. Я не ожидаю успеха от возможного наступления с территории Белоруссии», - сказал Стрелков.
По его данным, Украина активно укрепляется не только на белорусском, но и на других направлениях.
Ранее Стрелков заявил НСН, что для успешного сокрушительного наступления России нужно еще 300-400 тысяч солдат.
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