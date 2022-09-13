Минпросвет РФ заявил об эвакуации всех желающих учителей из Харьковской области
Все учителя и директора школ в Харьковской области, пожелавшие уехать, были перевезены в Россию и смогут в ней устроиться на работу по специальности. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что педагогов с гражданством РФ на территории украинского региона не было.
Кравцов назвал «фейком» информацию о якобы задержании учителей в Харьковской области после прихода туда вооружённых сил Украины. По словам министра, уехавшие школьные преподаватели с украинским гражданством находятся, в частности, на территории Белгородской и Ростовской областей, а также в Краснодарском крае.
Ранее сегодня пресс-служба Минпросвещения опровергла утверждения о задержании в Харьковской области российских учителей, которым грозит тюремный срок.
При этом в Следственном комитете РФ сообщили, что его председатель Александр Бастрыкин уже успел распорядиться «возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области».
Информация о том, что на спешно покинутых российскими войсками территориях Украины задержаны учителя из РФ, которые преподавали в местных школах по российской программе, появилась в понедельник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Её, в частности, озвучила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она заявляла, что задержанных педагогов будут судить по уголовной статье «Нарушение законов и обычаев войны». Верещук также предупредила об уголовной ответственности украинских учителей, согласившихся преподавать по российской программе.
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