Минпросвет РФ заявил об эвакуации всех желающих учителей из Харьковской области

Все учителя и директора школ в Харьковской области, пожелавшие уехать, были перевезены в Россию и смогут в ней устроиться на работу по специальности. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что педагогов с гражданством РФ на территории украинского региона не было.

Кравцов назвал «фейком» информацию о якобы задержании учителей в Харьковской области после прихода туда вооружённых сил Украины. По словам министра, уехавшие школьные преподаватели с украинским гражданством находятся, в частности, на территории Белгородской и Ростовской областей, а также в Краснодарском крае.

Ранее сегодня пресс-служба Минпросвещения опровергла утверждения о задержании в Харьковской области российских учителей, которым грозит тюремный срок.