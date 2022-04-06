Минобороны обвинило Киев в срыве обмена военнопленными
Украинская сторона сорвала запланированный на 6 апреля обмен военнопленными. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Украинская сторона и в этом, чисто гуманитарном вопросе, проявляет непоследовательность», - приводит РИА Новости слова Мизинцева.
Он отметил, что список заявленных к обмену в количестве 251 военнослужащего в течение суток уточнялся не один раз, количество военнопленных постоянно сокращалось. Мизинцев подчеркнул, что согласованный в конечном итоге список из 38 военнослужащих сегодня с утра был отвергнут без объяснения причин.
Кроме того, по словам генерал-полковника, к российским военным применяются пытки и насилие а ООН, ОБСЕ и МККК этого не замечают.
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