Минобороны обвинило Киев в срыве обмена военнопленными

«Украинская сторона и в этом, чисто гуманитарном вопросе, проявляет непоследовательность», - приводит РИА Новости слова Мизинцева.

Он отметил, что список заявленных к обмену в количестве 251 военнослужащего в течение суток уточнялся не один раз, количество военнопленных постоянно сокращалось. Мизинцев подчеркнул, что согласованный в конечном итоге список из 38 военнослужащих сегодня с утра был отвергнут без объяснения причин.

Кроме того, по словам генерал-полковника, к российским военным применяются пытки и насилие а ООН, ОБСЕ и МККК этого не замечают.

