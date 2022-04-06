Минобороны обвинило Киев в срыве обмена военнопленными

Украинская сторона сорвала запланированный на 6 апреля обмен военнопленными. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Москалькова заявила, что Россия и Украина обменялись военнопленными

«Украинская сторона и в этом, чисто гуманитарном вопросе, проявляет непоследовательность», - приводит РИА Новости слова Мизинцева.

Он отметил, что список заявленных к обмену в количестве 251 военнослужащего в течение суток уточнялся не один раз, количество военнопленных постоянно сокращалось. Мизинцев подчеркнул, что согласованный в конечном итоге список из 38 военнослужащих сегодня с утра был отвергнут без объяснения причин.

Кроме того, по словам генерал-полковника, к российским военным применяются пытки и насилие а ООН, ОБСЕ и МККК этого не замечают.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныУкраинаРоссия
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