Минобороны заявило о перехвате 11 дронов над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны за час уничтожили 11 беспилотников, которые пытались атаковать объекты на территории Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 ноября с 18:00 до 19:00 мск. Использовались дроны самолетного типа. Все они были успешно сбиты силами противовоздушной обороны.