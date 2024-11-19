Минобороны заявило о перехвате 11 дронов над Брянской областью
Российские системы противовоздушной обороны за час уничтожили 11 беспилотников, которые пытались атаковать объекты на территории Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
По данным ведомства, инцидент произошел 19 ноября с 18:00 до 19:00 мск. Использовались дроны самолетного типа. Все они были успешно сбиты силами противовоздушной обороны.
В Минобороны уточнили, что дежурные расчеты ПВО пресекли очередные попытки, которые ведомство связывает с действиями киевского режима.
Информация о пострадавших и ущербе в результате инцидента не поступала, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru