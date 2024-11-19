Минобороны: ВСУ ночью выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате противоракетного боя расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять ракет ATACMS, одна была повреждена. Согласно данным, фрагменты поврежденной ракеты ATACMS упали на техническую территорию военного объекта в области, возник пожар.
Подчеркивается, что жертв и разрушений нет.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ госполитики в области ядерного сдерживания. В частности, документ предусматривает возможность ядерного ответа России на критическую угрозу суверенитету, в случае нападения на Белоруссию - участника Союзного государства, при массированном старте летательных аппаратов и пересечении ими границы РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru