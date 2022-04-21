Минобороны: ВСУ ударили «Точкой-У» по птицефабрике в Запорожье
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетой «Точка-У» по фермерскому хозяйству в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Как отметили в ведомстве, украинские силовики подвергли опасности мирных жителей, нанеся удар по зданиям, предназначенным для обеспечения работы частного птицеводческого комплекса.
«Дотла сгорело несколько единиц автомобильной техники, использовавшейся для обеспечения работы птицефабрики. Также нанесен ущерб близлежащим жилым домам», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Ранее в ведомстве заявили, что Киев сорвал операцию по выходу находящихся на мариупольском заводе «Азовсталь» людей, никто не воспользовался гуманитарным коридором, напоминает Ura.ru.
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