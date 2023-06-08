СМИ: ВСУ начали наступление на Пологи, Токмак и Васильевку

НСН-«Культурный гид» В Москве в выходные дадут концерты «Чиж &Со», Пневмослон, МультFильмы Нейромонах Феофан раскрыл подробности своего концерта В числе самых популярных спектаклей выходных: «Бесконечный апрель», «Над пропастью во ржи» и «Женщина-змея» Главной кинопремьерой станет драма Бориса Хлебникова «Снегирь»