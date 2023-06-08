СМИ: ВСУ начали наступление на Пологи, Токмак и Васильевку

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наступление из-под Орехова на Пологи, Токмак и Васильевку. Об этом сообщает военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияНаступлениеВСУ

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