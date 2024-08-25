Минобороны: ВСУ потеряли на курском направлении 5,8 тысячи человек
За время боев на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 5,8 тысячи военных, сообщили в воскресенье в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, противник потерял 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 383 бронемашины и другую технику. Уничтожено 37 артиллерийских орудий.
Также украинские войска потеряли пять установок зенитных ракетных комплексов, включая три установки HIMARS.
По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, в зону отселения и эвакуации попали районы, где проживают свыше 152 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru