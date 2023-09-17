Минобороны сообщило о поражении цехов Харьковского бронетанкового завода

Вооруженные силы России нанесли удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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По данным ведомства, по заводу нанесли ракетные удары. В цехах ремонтировали и восстанавливали бронетехнику украинской армии, уточнили в Минобороны.

Власти Харьковской области заявили о повреждении предприятия.

В интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что российские войска окружат Харьков. Офицер обратил внимание, что ВС РФ продолжают продвижение в регионе, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/kalashnikovnews
ТЕГИ:УкраинаХарьковМинобороны РФ

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