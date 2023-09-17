Минобороны сообщило о поражении цехов Харьковского бронетанкового завода
Вооруженные силы России нанесли удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, по заводу нанесли ракетные удары. В цехах ремонтировали и восстанавливали бронетехнику украинской армии, уточнили в Минобороны.
Власти Харьковской области заявили о повреждении предприятия.
В интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что российские войска окружат Харьков. Офицер обратил внимание, что ВС РФ продолжают продвижение в регионе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru