Минобороны: ВСУ потеряли более 25 тысяч солдат в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки на Курском направлении потеряли более 260 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, сообщило Минобороны РФ.

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Отмечается, что за сутки ВСУ также потеряли боевую машину пехоты и 13 боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы. Согласно данным, за все время боев в Курской области ВСУ потеряли 25 420 военнослужащих, а также, в частности, 169 танков, 103 бронетранспортера, 84 боевые машины пехоты, 977 боевых бронированных машин и 664 автомобиля.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что для Вооруженных сил Украины наступили «черные дни» в ходе спецоперации. Он отметил, что распутица на стороне России, а надежда на успех у ВСУ «тает на глазах», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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