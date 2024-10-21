Отмечается, что за сутки ВСУ также потеряли боевую машину пехоты и 13 боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы. Согласно данным, за все время боев в Курской области ВСУ потеряли 25 420 военнослужащих, а также, в частности, 169 танков, 103 бронетранспортера, 84 боевые машины пехоты, 977 боевых бронированных машин и 664 автомобиля.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что для Вооруженных сил Украины наступили «черные дни» в ходе спецоперации. Он отметил, что распутица на стороне России, а надежда на успех у ВСУ «тает на глазах», передает «Радиоточка НСН».

