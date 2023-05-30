Минобороны: ВСУ потеряли 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Группировка Вооруженных сил России «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки поразила более 140 военных Украины. Об этом сообщило российское военное ведомство.

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Отмечается, что российские военные также уничтожили четыре единицы техники и одну украинскую диверсионно-разведывательную группу. Согласно данным ведомства, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были поражены подразделения ВСУ в районе Великой Новоселки и Времевки в Луганской народной республике.

Ранее, 30 мая, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска перехватили 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow за месяц. Глава оборонного ведомства также сообщил, что ВС РФ отслеживают пути поставок западного вооружения Украине и наносят по нему точечные удары, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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