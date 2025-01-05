Отмечается, что украинская армия предприняла контратаку штурмовой группы в составе двух танков, 12 боевых бронированных машин с десантом и машины разграждения в направлении хутора Бердин. По данным военного ведомства, авиацией и артиллерией группировки войск «Север» было нанесено поражение штурмовой группе ВСУ.

В результате были уничтожены два танка, семь боевых бронированных машин и машина разграждения. ВСУ за сутки потеряли до 340 человек и четыре танка в Курской области.

Агентство Reuters в ноябре отмечало, что украинская армия потеряла свыше 40% территорий в Курской области после российского наступления. Украинские военные перешли там в оборону, положение становится все мрачнее, рассказывали офицеры ВСУ в разговоре с изданием The Economist, передает «Радиоточка НСН».

