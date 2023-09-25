Минобороны: ВС России поразили пункты дислокации наемников и диверсантов ВСУ

Отмечается, что все объекты были поражены, цель удара достигнута. Кроме того, были поражены командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ в районах Красногоровки в Донецкой народной республике и Херсона. Также подчеркивается, что ВКС РФ уничтожили украинский истребитель на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Ранее, 24 сентября, сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский военный вертолет Ми-8 в ДНР. Отмечалось, что вертолет был уничтожен в небе над Клещеевкой, передает «Радиоточка НСН».

